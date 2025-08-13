Non cadere nella trappola: ecco come difendersi dalle truffe. Il video di sensibilizzazione della polizia locale di Savona

"Difenditi dalle truffe. In caso di dubbi o necessità, contatta sempre le forze di polizia".

Questo l'appello lanciato dalla polizia locale di Savona che in prima linea insieme alla Polizia di Stato e ai Carabinieri ha voluto sensibilizzare la cittadinanza sulle diverse truffe telefoniche che colpiscono soprattutto le persone più anziane.

Dalle truffe del finto incidente al falso carabiniere, fino a quelle di tipo bancario, i tentativi di raggiro sono purtroppo sempre più frequenti e sofisticati.

Per questo motivo è stato realizzato un video informativo, finanziato dalla Prefettura, che racconta – attraverso la storia di una donna anziana – come si svolgono queste truffe e come proteggersi.

"Può capitare di ricevere telefonate in cui comunicano incidenti di parenti o di persone a voi care per le quali è necessario il pagamento di somme in denaro da pagare in cauzioni o contattando avvocati - spiega un agente - In questo contattate immediatamente le forze dell'ordine e raccontate l'accaduto".

"Evitate di dare informazioni personali come nome, numero di telefono o codice Cod delle utenze. Potete chiamare oppure a noi come forze dell'ordine" ha proseguito un'agente della polizia locale che ha ricordato di contattare il 112, lo 019 811 818 pronto intervento-polizia locale di Savona e il numero verde antitruffa e anticontraffazione della polizia locale 800 401 525.