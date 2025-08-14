Porta a porta a Savona, Valle (Sea-S): "Rinforzati i turni del mattino. Introdurremo il cartellino giallo per conferimenti errati"

Il tema della raccolta porta a porta continua a tenere banco a Savona. A intervenire stavolta è Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-S, che spiega le azioni dell'azienda per il potenziamento del servizio. Come, ad esempio, le correzioni ai turni.

"Le recenti notizie apparse sugli organi di stampa sono solo parzialmente coerenti con l'operato della società - dice Valle - L'incarico di un consulente è coerente con le dinamiche di efficientamento dei processi e delle procedure interne che coinvolgono le varie funzioni aziendali ed ha la finalità di apportare ulteriore know how alla ex struttura direzionale di ATA ora Sea-S".

Per fare fronte alle carenze denunciate dai savonesi, l'azienda sta provvedendo alla riorganizzazione del servizio. "Per quanto riguarda l'organizzazione - dichiara Valle - attualmente stiamo apportando le dovute correzioni ai turni ed ai percorsi di raccolta, in certuni casi con non poca difficoltà ma al contempo con un costante grado di miglioramento. Sono stati rinforzati i turni del mattino per ovviare il più possibile ai mancati ritiri della notte ed il Socio Industriale è impegnato nel sostenere Sea-S in questo senso".

"Il confronto con le rappresentanze sindacali - prosegue - è sempre attivo ma su certe specifiche richieste i tempi di reazione dell'organizzazione aziendale non sono ancora tempestivi e ci stiamo impegnando perché lo siano, soprattutto ora che gradualmente stiamo dismettendo alcune attività legate allo start up. Il personale complessivamente è sufficiente ma ci rendiamo disponibili a nuove assunzioni ove necessario, come del resto abbiamo fatto per rinforzare il servizio del numero verde. Chiaramente la prudenza ci impone di riorganizzare le risorse esistenti, prima di aumentare i costi".

"Mi preme in ultimo dare qualche buona notizia - aggiunge Valle - La differenziata si è assestata sul 70% e i risparmi iniziano ad essere consistenti. Oltre 80mila euro in un solo mese con servizio solo parzialmente a regime, per aver ridotto il secco in discarica. Si stima un risparmio nei prossimi 12 mesi di oltre 1,4 milioni migliorando le attese del piano industriale. A breve riceveremo anche i primi dai consorzi deputati alla valorizzazione dei rifiuti differenziati quali carta e cartone, plastica e vetro".

Sulle esposizioni errate dei rifiuti aggiunge che "per mantenere alto il livello dell'attenzione alle regole di esposizione, elemento spesso dirimente per mantenere il decoro urbano generale, inizieremo a segnalare con cartellini gialli gli eventuali conferimenti errati per poterli distinguere dai mancati ritiri. Richiamiamo l'attenzione sulle informazioni presenti sul nostro sito e ad utilizzare i canali del numero verde e della mail per segnalazioni urgenti".