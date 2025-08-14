Sbanda con la moto in A6, incidente tra Altare e Savona: grave un centauro

Sarebbe grave un centauro che, poco prima delle 18, ha improvvisamente perso il controllo della propria moto andando a sbandare e cadendo. Il sinistro si è verificato sulla A6 Torino-Savona al chilometro 116+100, tra Altare e il bivio per la A10, in direzione Savona.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l'automedica Sierra 3 e i militi della Croce Bianca di Altare, ma la situazione è parsa immediatamente critica. Secondo quanto appreso la vittima, un uomo di poco più di cinquant'anni, sarebbe andata in arresto cardiaco.

Allertato anche il personale operativo del concessionario Autofiori che ha provveduto a interrompere momentaneamente il traffico per consentire i soccorsi, e la Polstrada per i rilievi del caso.