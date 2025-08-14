L'Eleganza del Passato Salpa Verso il Futuro a Imperia

L'appuntamento più atteso della Riviera sta per tornare! Dal 2 al 6 settembre 2025, la città di Imperia si prepara a ospitare una nuova, entusiasmante edizione delle Vele d’Epoca, un evento imperdibile che unisce la bellezza intramontabile degli yacht classici a un programma ricco di intrattenimento.

In mare, lo spettacolo sarà garantito da oltre 40 yacht d'epoca, con un numero in continua crescita. Imbarcazioni iconiche, dagli 8,90 metri di Valì e Michina fino ai maestosi 49 metri dello schooner Invader del 1905, si sfideranno in spettacolari regate che si terranno per quattro giorni consecutivi, da mercoledì 3 a sabato 6 settembre. Un vero e proprio museo galleggiante che incanterà gli appassionati e i curiosi.

Ma le Vele d'Epoca non sono solo regate. A terra, l'atmosfera si accende con un grande evento cittadino che coinvolge equipaggi, visitatori e l'intera comunità. Dopo il successo dello scorso anno, torna l'attesa serata disco in Calata Anselmi: il leggendario Fargetta, icona della musica dance italiana, farà ballare il pubblico in una notte indimenticabile.

Il Calendario degli Eventi 2025

Martedì 2 settembre: un'apertura all'insegna dell'arte con "Le vele in Danza".

Mercoledì 3 settembre: una giornata speciale per le famiglie, con attività e divertimento per grandi e piccini.

Giovedì 4 settembre: spazio alla cultura con un nuovo format teatrale dedicato al mare.

Venerdì 5 settembre: la festa in banchina si accende con Fargetta alla consolle.

Sabato 6 settembre: l'evento si conclude in bellezza con il tradizionale e imperdibile spettacolo pirotecnico sul mare.

I dettagli completi del programma saranno svelati il 22 agosto durante la presentazione ufficiale, un appuntamento ormai tradizionale con la stampa.

Le Vele d’Epoca di Imperia 2025 sono un connubio perfetto di eleganza, storia, sport, musica e divertimento: un'esperienza unica che si conferma come uno degli eventi più attesi dell'anno in Riviera. L'organizzazione è curata dalla Città di Imperia e da Assonautica Imperia, con il supporto di importanti partner come il Ministero del Turismo, la Regione Liguria, la Camera di Commercio Riviere di Liguria e Fondazione Carige, e la collaborazione di numerose realtà del territorio tra cui Marina di Imperia, Guardia Costiera, Marina Militare e Federazione Italiana Vela.