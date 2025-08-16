Litigi sulle spiagge in via Nizza tra stranieri e alle Fornaci tra venditori abusivi: intervento delle forze dell'ordine

Scoppia una lite tra stranieri nella spiaggia libera in via Nizza e scatta l'intervento della polizia.
I poliziotti sono quindi intervenuti a seguito di una segnalazione nella zona dei Natarella identificando i soggetti.
Nel litorale alle Fornaci intorno all'ora di pranzo invece i carabinieri e in ausilio la polizia locale sono intervenuti per un litigio tra venditori abusivi. Intervenuti sul posto è scattato un inseguimento con uno dei due litiganti che si è dileguato.
Altri venditori abusivi alla vista delle forze dell'ordine sono scappati abbandonando il materiale sulla spiaggia.