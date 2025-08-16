Parole Ubikate, a Savona Carlo Lucarelli presenta il libro "Almeno tu"

A Parole ubikate in mare Carlo Lucarelli, scrittore noir tradotto in tutto il mondo, vincitore di numerosissimi premi, conduttore RAI di programmi televisivi di grande successo come "Blu notte" e "Lucarelliracconta".

Appuntamento per lunedì 18 agosto alle 21.15 in Piazza Sisto IV a Savona lo scrittore presenta il libro "Almeno tu" (Einaudi)

Conduce Lorenzo Caviglia. Ingresso gratuito. In caso di pioggia l'incontro si terrà al coperto.

“Almeno tu” racconta la vendetta di un uomo qualunque. Un thriller silenzioso, scorretto, crudele. «Questa notte l’ho sognata. Aveva due anni ed era così piccola, mi si arrampicava su una spalla come un topolino, rideva. Nel sogno avvicina la bocca al mio orecchio e il suo fiato caldo mi fa il solletico, ma quando sussurra ha una voce da grande. Dice: devi ammazzarli tutti».

Quella di Vittorio è una vita come tante, che procede evitando squilli e cadute. Un giorno gli accade la più terribile delle tragedie: l’unica figlia, adolescente, muore mentre è con un gruppo di amici. Un incidente, così sembra, poi qualcuno insinua un dubbio. A quel punto l’esistenza di Vittorio, già devastata, si sgretola del tutto. Finché non è proprio la figlia morta a dirgli cosa deve fare...



