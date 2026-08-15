Il tango di Piazzolla pronto a conquistare Finale: il 27 agosto a Castelfranco con il Bosso Concept

Le atmosfere del tango argentino arrivano a Castelfranco, a Finale Ligure, per un appuntamento dedicato alla musica di Astor Piazzolla. Giovedì 27 agosto, alle 21.15, la storica cornice ospiterà il concerto del Bosso Concept, ensemble guidato dal violoncellista e compositore argentino Jorge A. Bosso, che presenterà lo spettacolo “Le stagioni dell’angelo... Bosso rilegge Piazzolla”.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Musica in Chordis – Voci e armonie nelle chiese del Finalese”, organizzata dall’Associazione Culturale Corelli con il supporto del Comune di Finale Ligure e la collaborazione della rassegna itinerante regionale “Musica nei Castelli di Liguria”.

Il Bosso Concept propone un percorso musicale nel quale la tradizione del tango contemporaneo dialoga con la musica classica e con le sonorità popolari di Buenos Aires, città natale del fondatore. L’ensemble, attivo da anni sui palcoscenici europei e nei festival dedicati alle contaminazioni musicali, ha collaborato con importanti istituzioni culturali e si è esibito, tra gli altri, al Teatro La Fenice di Venezia e alla Cello Biennale di Amsterdam.

Al centro dello spettacolo ci sarà la rilettura delle composizioni di Astor Piazzolla. Il progetto non si limita alla riproposizione dei brani del compositore argentino, ma ne propone una reinterpretazione in chiave cameristica contemporanea, attraverso partiture e arrangiamenti realizzati appositamente da Jorge A. Bosso per la formazione.

La serata vedrà sul palco un quartetto composto da Ivana Zecca al clarinetto, Davide Vendramin al bandoneón, Jorge A. Bosso al violoncello e Andrea Grossi al contrabbasso. Quattro strumenti che, nell’impianto musicale del progetto, si intrecciano tra melodie, ritmi e timbri differenti, unendo il rigore della tradizione cameristica all’intensità espressiva del tango.

Il Bosso Concept ha inoltre sviluppato una significativa produzione discografica e multimediale. Tra i lavori più apprezzati figura l’album “Tangos at an Exhibition!”, pubblicato nel 2016 da LimenMusic e accolto positivamente dalla critica specializzata.

L’appuntamento di Castelfranco sarà quindi un’occasione per ascoltare una rilettura contemporanea dell’opera di Piazzolla, attraverso un progetto che mette in dialogo il repertorio colto europeo e la tradizione musicale argentina.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.