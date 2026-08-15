“Cosa ti manca per essere felice?”: Simona Atzori arriva a Borgio Verezzi

Domenica 16 agosto, alle ore 21, Borgio Verezzi accoglierà Simona Atzori, artista di fama internazionale, ballerina, pittrice e scrittrice, che presenterà il suo libro “Cosa ti manca per essere felice?”.

"Non sarà soltanto la presentazione di un libro, ma l’incontro con una donna che, con la sua vita, testimonia che i limiti non hanno l’ultima parola e che la felicità nasce da uno sguardo nuovo sulla realtà - spiegano dalla Parrocchia San Pietro Apostolo, organizzatrice dell'evento - In un tempo in cui siamo spesso portati a vedere ciò che ci manca, Simona ci aiuterà a riscoprire il valore immenso di ciò che già abbiamo e la forza straordinaria che abita ciascuno di noi. È una grande occasione per tutto il nostro territorio, un evento raro, capace di parlare al cuore di giovani, adulti e famiglie".

Nata senza braccia, Simona Atzori ha fatto della propria unicità una straordinaria espressione di talento e creatività. Artista affermata a livello internazionale, ha portato la sua arte su palcoscenici di grande prestigio, partecipando, tra gli altri, al Giubileo del 2000 e alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Torino 2006.

Sin dall’infanzia si è avvicinata alla danza classica e contemporanea, sviluppando nel tempo uno stile personale, autentico e ricco di libertà espressiva. La sua creatività si esprime anche nella pittura: con grande abilità dipinge utilizzando i piedi, realizzando opere che hanno ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti e che sono state presentate in diverse mostre personali.

L'appuntamento è fissato presso lo Spazio Arte Eventi del DOC, in Viale Colombo. L’ingresso è libero.

"Invitate amici, parenti e conoscenti: più saremo, più questa serata diventerà un’occasione di speranza e di bellezza condivisa - concludono dall'organizzazione - Vi aspettiamo".