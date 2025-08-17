Vigili del Fuoco in azione a Ceriale: evacuato un paziente in condizioni critiche dalla casa di riposo

Questa notte, alle ore 03:20, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti a Ceriale, in via Magnone, presso una casa di riposo.

Su richiesta della centrale operativa del 118, i Vigili del Fuoco hanno fornito supporto alle squadre sanitarie – Croce Rossa di Loano e automedica “Sierra 4” – per l’evacuazione di un paziente in condizioni critiche di peso elevato.

L’intervento è stato effettuato con l’impiego di una barella bariatrica e con il supporto dell’autoscala, utilizzata come sistema di sollevamento in sicurezza. Il paziente è stato evacuato dal terrazzo mediante manovre su funi e successivamente affidato alle cure del personale sanitario.

L’intera operazione, condotta dalla squadra di Albenga con il rinforzo dell’autoscala, si è conclusa in 20 minuti.