Dopo il cambio nome, Ineo Servizi lancia “La grande notte delle stelle”. A Cuneo autotrasporto in festa il 6 e 7 settembre (Video)

Da Astra a Ineo Servizi nel segno dell'innovazione senza abbandonare le radici. Stessa identità e missione, resta tra le più importanti società cooperative del mondo dell'autotrasporto di Cuneo e del Piemonte con i suoi 51 anni di storia.

Oggi è pronta a rilanciarsi con nuovi progetti e organizza gli Ineo Days il 6 e 7 settembre con “La grande notte delle stelle”.

Un evento gratuito in grande stile, aperto a tutti i cuneesi, ai simpatizzanti del mondo dell'autotrasporto, ai soci autotrasportatori con le loro famiglie e a tutti coloro che vogliono vivere una serata alternativa. Un'occasione per lasciarsi incantare dall'imponenza dei mezzi, poterli ammirare e contestualmente ballare sulle note di musica anni '90, gustare i prodotti dello street food accompagnate dalla birra Baladin, sfidare il toro meccanico e per concludere con il “botto”, con i fuochi d'artificio.

GUARDA QUI IL VIDEO:

Per tutta la durata dell'evento in via della Motorizzazione 11-15 saranno esposti i mezzi più recenti e tecnologici che faranno sfoggio di luci e suoni spettacolari, una vetrina per chi vuole scoprire da vicino il mondo dell'autotrasporto e lasciarsi coinvolgere.

Il sabato sarà ricco di intrattenimento, a partire dalla musica con ospiti del calibro di Mauro Repetto (fondatore degli 883), Le Belle, La Bouche feat. Natascha Waight, Xsm Exsimplemind feat. Brian Mc Gee e a seguire dopo la mezzanotte con il dj set di Danilo V dj e la sua superdance party.



La domenica oltre a poter proseguire la visita dal giorno precedente con i camion d'epoca sarà poi possibile prendere parte al convegno tra il neo presidente dell'associazione Ineo Unione Valter Lannutti in dialogo con alcuni esponenti istituzionali per un confronto aperto sui temi di stretta attualità del settore, quali criticità e quali strategie per superarle.