Concorso “Il + Bello d’Italia”, domenica 24 agosto ad Alassio la Finale Nazionale

“Alassio protagonista dell’estate 2025 chiude in bellezza la stagione” annuncia Silvio Fasano, ideatore e direttore del concorso “Il + Bello d’Italia”, che proprio nella città ligure, domenica 24 agosto 2025 alle ore 21.30 in Piazza Partigiani, celebrerà la sua Finale Nazionale.



Giunto alla sua 47ª edizione, “Il + Bello d’Italia” rappresenta una tradizione che resiste nel tempo. “Quarantasette edizioni sono la testimonianza dell’affetto della gente per i concorsi di bellezza e, soprattutto, per questo concorso – sottolinea Fasano – che ha saputo rinnovarsi e mantenere intatta la sua capacità di emozionare il pubblico e dare opportunità ai giovani. I concorsi di bellezza non sono solo femminili: nel 2025 dobbiamo superare il pregiudizio che li vuole esclusivamente al femminile. Anche la bellezza maschile merita un palcoscenico e un riconoscimento, al pari di quella femminile”.



Una cinquantina di finalisti sfileranno in tre uscite – casual, elegante e costume da bagno – davanti a una giuria composta da giornaliste, imprenditrici e protagoniste del mondo della moda e dello spettacolo.



“In oltre quarant’anni – prosegue Fasano – il concorso ha fatto da trampolino a volti che oggi sono tra i più amati del cinema e della televisione: Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Ettore Bassi, Paolo Conticini, Beppe Convertini, Vittorio Brumotti. Questo dimostra che la bellezza maschile, se accompagnata da talento e determinazione, può diventare un’autentica opportunità professionale”.



Alla conduzione tornerà Barbara Morris, storica voce del concorso, mentre madrina della serata sarà Barbara Francesca Ovieni.



“Chiudere l’estate proprio ad Alassio – conclude Fasano – è per noi motivo di grande orgoglio. Questa città rappresenta la cornice ideale per un evento che celebra la bellezza, lo stile e la cultura italiani, e che suggella una stagione che ha visto Alassio protagonista assoluta”.