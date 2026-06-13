Alassio, la musica elettronica protagonista sabato 20 giugno con la tappa del tour “Live In” di dj Sonik

Sabato 20 giugno, in Piazza Partigiani ad Alassio sarà la musica elettronica la protagonista della serata, nella tappa alassina del tour estivo “Live In” del deejay Sonik, che attraversa alcune delle più belle località d’Italia.

Fin dalle ore 21 la musica scalderà l'atmosfera della piazza, mentre dalle 22 l’evento entrerà nel vivo con uno spettacolo di quasi due ore nella suggestiva location affacciata sul mare, simbolo della Città del Muretto, pronta a salutare l’arrivo dell’estate.

Nel corso della serata - promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio e organizzata da Supersonika Srl - l'artista proporrà i suoi brani inediti insieme a remix di grandi hit internazionali di successo, dagli anni Novanta a oggi, e nell’ambito dell’iniziativa verrà inoltre realizzato un episodio televisivo della serie “Live In…”, che racconterà l’evento nella sua interezza e che verrà successivamente trasmesso sul digitale terrestre e sulla piattaforma Sky.

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è mettere in luce l’impegno della località nel sostegno all’arte e al turismo, valorizzando al tempo stesso lo stretto rapporto tra il patrimonio del territorio e il linguaggio artistico. È indubbio che raccontare la bellezza di un territorio attraverso la musica porti con sé un forte messaggio, essendo proprio la musica uno dei più potenti linguaggi di comunicazione universale”.

“Il progetto Live In – sottolinea Sonik – nasce per sostenere turismo, cultura, arte e spettacolo nella nostra meravigliosa Italia. Siamo lieti che Alassio abbia accolto la realizzazione di questo evento e ci auguriamo che il nostro contributo artistico possa contribuire a valorizzare ulteriormente questa splendida località e a viverne la bellezza attraverso la musica”.