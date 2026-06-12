Piscina di Alassio, pausa estiva dal 13 luglio e tanti appuntamenti in vista per la squadra special

Si sta per chiudere la stagione delle attività della piscina di Alassio gestita da Gesco, la società partecipata del Comune, per la consueta pausa estiva con le vasche ancora aperte sino al 12 luglio per il nuoto libero dalle 6.30 alle 15, dalle 18 alle 21 tutti i giorni della settimana e il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Dopodiché l’impianto natatorio di via Pera riaprirà il 14 settembre.

Finisce in archivio anche l’attività agonistica della squadra. Ai Campionati Italiani di Lignano Sabbiadoro la rappresentativa di otto ragazzi ha ottenuto due primi posti; cinque secondi posti e due terzi posti. Nel dettaglio Beatrice Vota ha ottenuto due secondi posti nei 50 e 100 metri dorso, Gabriele Gagliolo uno primo e un secondo posto nei 50 e 100 metri dorso, Giacomo Gandolfo un primo posto nei 100 dorso e un terzo posto nei 50 metri dorso, Davide Palumbo un secondo posto nei 50 rana e un secondo posto nei 100 metri rana e infine Caterina Molle un terzo posto nei 200 metri stile libero.

Prosegue invece l’attività della squadra special. Un nutrito gruppo di otto atleti e due accompagnatori (Guia Tognolli e Laura Pescali) ha partecipato a Dritti all’Isola ad Albenga, ma la stessa squadra è attesa il 14 giugno a Bergeggi, il 28 giugno a Ceriale, il 5 luglio a Sori, il 13 luglio a Noli, il 29 agosto a Imperia e il 2/3 ottobre a Spotorno. Gran finale il 21 settembre con l’attraversamento dello Stretto di Messina. Ma ancora prima, il 22 giugno, l’istruttrice Guia Tognolli sarà premiata in vista di questo importante evento al Golf Club di Rapallo nell’ambito del consueto appuntamento annuale con il Panathlon Club.

"Complimenti ai ragazzi per i successi ottenuti perché hanno portato alto il nome di Alassio e per la squadra special a Guia Tognolli da sempre impegnata in una attività davvero lodevole per un gruppo di giovani molto affiatato", afferma l'assessore allo sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti.