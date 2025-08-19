Baudo a Varazze, quando Pippo presentò e organizzò nel '98 l'evento "Città delle Donne"

Pippo Baudo e Varazze.

Lo storico presentatore, pietra miliare della televisione italiana, scomparso sabato scorso all'età di 89 anni, era un habitué del comune varazzino soprattutto del ristorante "Il Cavetto" e nel 1998 coordinò e presentò l'evento "Città delle Donne".

Al Boschetto in compagnia dell'ex sindaco Giovanni Battista Busso si tenne l'inaugurazione dell'evento da lui organizzato e presentato in una 3 giorni nella quale erano presenti altri volti noti della tv.

"Nel 1998 si chiuse poi la 'Città delle donne' vera e propria. Pippo Baudo avrebbe infatti dovuto gestire l'evento e portare personaggi di livello nazionale, ma il suo era un contratto oneroso e riuscì a gestirlo nel primo anno ma negli anni successivi il Comune non riuscì ad avere il budget per quella spesa, si erano dovuti poi fermare perché era presente una clausola importante" ricorda il presidente dell'Unione Albergatori di Varazze Andrea Bruzzone.

L'evento era itinerante per tutta la città tra gli incontri sul molo, la mongolfiera nella zona del Nautilus e un talk show gestito proprio da Baudo in piazza Bovani.

"Baudo ricordo che aveva promesso che sarebbe venuto Pavarotti entro uno-due anni, però purtroppo dovette rinunciare e la 'Città delle donne' poi non venne più organizzata per alcuni anni. Al tempo era una delle tre principali manifestazioni di punta dalla regione insieme al Festival di Sanremo e il premio Andersen a Sestri Levante" puntualizza Bruzzone.

Nato nel 1992 dopo il disastro della Haven fu organizzato dalle associazioni degli albergatori e dei commercianti con iniziative turistiche e sportive per dare visibilità al territorio. Le donne nei weekend gratuitamente potevano fare giri in mongolfiera e in elicottero, effettuare lezioni di tennis e subacquee. Poi negli anni venne ampliato dal comune con la partecipazione di diversi personaggi famosi.

A ricordare Pippo Baudo anche Gian Carlo Vedeo, al tempo presidente dell'azienda di soggiorno.

"Eravamo amici e veniva spesso al 'Cavetto', sempre in incognito" ricorda: