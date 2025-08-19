Biker infortunato sulle alture di Celle Ligure: soccorsi mobilitati

Soccorsi mobilitati intorno alle 12.30 sul sentiero Dh Leone, sulle alture di Celle Ligure, per un giovane biker (un 14enne di Savona) che ha perso il controllo della bici e, dopo una caduta, ha rimediato un trauma facciale con rottura della mentoniera del casco.

Sul posto sono intervenuti Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco e Croce Rossa di Varazze.