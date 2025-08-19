Savona, dopo 4 giorni di ricerche il lieto fine: la puzzola scomparsa torna a casa

Aveva destato particolare curiosità ma anche preoccupazione la scomparsa di una puzzola americana ma ieri è arrivato il lieto fine.

È stato infatti ritrovato dopo 4 giorni di intense ricerche l'animale che aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso 14 agosto.

La moffetta, deghiandolata, molto docile e timida, dal classico colore bianco e nero era stata smarrita dalla località Valloria.