 / Cronaca

Cronaca | 19 agosto 2025, 08:05

Savona, dopo 4 giorni di ricerche il lieto fine: la puzzola scomparsa torna a casa

Era stata smarrita dalla località Valloria

Savona, dopo 4 giorni di ricerche il lieto fine: la puzzola scomparsa torna a casa

Aveva destato particolare curiosità ma anche preoccupazione la scomparsa di una puzzola americana ma ieri è arrivato il lieto fine. 

È stato infatti ritrovato dopo 4 giorni di intense ricerche l'animale che aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso 14 agosto. 

La moffetta, deghiandolata, molto docile e timida, dal classico colore bianco e nero era stata smarrita dalla località Valloria. 

L'appello era stato lanciato sui social dalla proprietaria che aveva anche offerto una ricompensa di 1000 euro.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium