Sorpresi dal mare mosso di rientro da un'escursione in barca all'isola di Bergeggi, una famiglia recuperata dalla Guardia Costiera

Un improvviso peggioramento delle condizioni meteo-marine ha sorpreso, nella giornata odierna (19 agosto, ndr), una famiglia di diportisti di rientro da un’escursione all’isola di Bergeggi. La piccola imbarcazione di circa cinque metri, diretta verso Varazze, si è così trovata in seria difficoltà nel tratto di mare antistante la cittadina rivierasca del levante provinciale.

La richiesta di aiuto è stata raccolta dalla sala operativa della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Savona, che ha immediatamente inviato sul posto la motovedetta CP 863. Una volta individuato il natante, gli uomini della Guardia Costiera hanno trasbordato parte degli occupanti, visibilmente spaventati, e scortato in sicurezza il conducente fino all’ingresso del porto di Varazze.

L’episodio si è concluso senza conseguenze per i diportisti, che hanno riportato solo un forte spavento e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

La Capitaneria di Porto di Savona coglie l’occasione, nella sua nota, per raccomandare a tutti i diportisti di verificare sempre, prima di ogni uscita in mare, le condizioni meteo, l’efficienza dell’imbarcazione e la disponibilità di carburante in relazione alla navigazione prevista. Si ricorda inoltre che per segnalare emergenze in mare è attivo 24 ore su 24 il numero blu 1530, raggiungibile gratuitamente da rete fissa e mobile e collegato con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino.