19 agosto, giornata mondiale della fotografia con lo scatto di Valerio di Minato

Non c’è giorno che non si festeggi qualcosa, si sa. Oggi tocca alla Giornata mondiale della fotografia, istituita nel 2010 per iniziativa del fotografo australiano Korske Ara, allo scopo di celebrare quest'arte promuovendo la consapevolezza del suo valore anche in quanto strumento per preservare la memoria storica e culturale.

Tutto ha origine dall’invenzione, nel 1837, del dagherrotipo, ossia il primo processo fotografico per lo sviluppo di immagini, sviluppato da Joseph Niepce e Louis Daguerre. Il 9 gennaio del 1830 l’Accademia francese delle scienze annunciava la scoperta del processo del dagherrotipo. Il 19 agosto dello stesso anno sempre all’Accademia il brevetto di Daguerre veniva presentato dal fisico Francois Arago, ed è per questa data che la giornata mondiale si celebra oggi.

La parola ‘fotografia’ dal greco significa “scrittura di luce”, consente di visitare posti lontani senza muoverci, rivivere o condividere emozioni e momenti passati anche a distanza. La fotografia si è molto evoluta nel tempo, arrivando a una produzione di immagini ultramoderne che viaggiano sui social.

Da Torino, Valerio Minato sta regalando scatti spettacolari, che posta su Facebook facendo il pieno di like. Come quella della Mole che punge il Sole che appare come una palla infuocata. Spettacolo!