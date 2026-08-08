Il 12 agosto occhi al cielo: a Mioglia l’eclissi sarà visibile più a lungo e con oltre il 93% di oscuramento

Il 12 agosto il cielo offrirà uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’estate: un’eclissi totale di Sole visibile dall’Italia come eclissi parziale. Al fenomeno sarà possibile assistere dalla costa ma non solo, anzi, non sarà lo stesso spettacolo che si potrà osservare spostandosi verso l’entroterra.

A Mioglia, infatti, le condizioni del territorio permetteranno di seguire l’eclissi molto più a lungo e di arrivare a una copertura del Sole decisamente maggiore rispetto a quella osservabile sulla costa.

Il motivo è legato a una caratteristica particolare di questa eclissi: il fenomeno avverrà nelle ore del tramonto, quando il Sole sarà molto basso sull’orizzonte.

Sulla costa savonese, i rilievi dell’entroterra che si trovano verso ovest possono nascondere il Sole prima che l’eclissi raggiunga la sua massima copertura. In diverse zone costiere sarà quindi difficile osservare un oscuramento superiore al 70%.

Spostandosi verso l’entroterra, invece, il sole tramonta più tardi e, in molte località, il profilo dei rilievi verso l’orizzonte è meno elevato. Questo consente di mantenere il sole visibile più a lungo e di osservare una fase molto più avanzata dell’eclissi.

A Mioglia, in particolare, le condizioni possono essere davvero notevoli: in alcuni punti del territorio, come Carpenaro, sarà possibile osservare una copertura superiore al 93% del disco solare. Una differenza sostanziale rispetto alla costa, dove il sole potrebbe essere già scomparso dietro i rilievi quando l’eclissi raggiungerà le fasi più interessanti.

Non si tratta naturalmente di una condizione esclusiva di Mioglia: anche altre località dell’entroterra savonese e ligure potranno offrire condizioni di osservazione molto migliori rispetto alla costa. Mioglia si trova però in una posizione particolarmente favorevole e può diventare uno dei punti più interessanti della zona per assistere al fenomeno.

Anche all’interno del territorio comunale sarà importante scegliere con attenzione il punto di osservazione. Bastano poche centinaia di metri per trovare un orizzonte più o meno libero dai rilievi, guadagnando così minuti preziosi di osservazione.

Per verificare le condizioni nei diversi punti è possibile utilizzare questa mappa interattiva disponibile gratuitamente in rete (https://eclipsemap.xyz) che consente di verificare la posizione del sole, la percentuale di oscuramento e l’effettiva visibilità del fenomeno in relazione ai rilievi presenti sull’orizzonte.

Il 12 agosto, dunque, l’eclissi sarà visibile anche dalla costa, ma per chi si trova nel Savonese vale la pena guardare verso l’entroterra: a Mioglia, scegliendo il punto giusto, si potrà vedere un’eclissi molto più spettacolare.