Dall'Uruguay a Genova e la ricerca a Mioglia: Maria e Ignazio a caccia degli antenati

Mioglia e l'Uruguay un legame sempre più stretto e profondo.

Dopo la visita alla ricerca dei discendenti di Fancundo Bracho Borreani nei mesi scorsi, Maria Romano Doglio e suo cugino Ignazio hanno fatto tappa nel comune dell'entroterra savonese per cercare le tracce del loro passato. Loro che dall'Uruguay rispetto ai loro parenti sono tornati per trasferirsi a Genova.

"Sono sempre più numerosi i discendenti della nostra grande comunità all'estero (ed in particolare, come noto, in Uruguay), che tornano sulle tracce della storia e della terra di origine dei loro avi - dicono dal Comune - Questa volta sono stati da noi due giovani che in realtà sono tornati, dopo quasi due secoli dall'emigrazione dei loro trisavoli, a vivere in Italia, nella vicina Genova: Maria Romano Doglio e suo cugino Ignazio, che il 25 Luglio si sono presentati in Comune alla ricerca di parenti ancora in vita del loro antenato Giovanni Doglio Lepra, emigrato con i suoi genitori, Giovanni Battista Doglio e Maria Antonia Lepra, a Montevideo a metà dell'800".

Maria Romano Doglio ha poi scritto all'amministrazione comunale.

"Grazie mille per l'accoglienza. Onestamente, siamo venuti senza particolari aspettative, visto che i nostri antenati hanno lasciato la loro terra natale tanto tempo fa, e volevamo semplicemente entrare in contatto con quel luogo e vedere la terra in cui hanno vissuto, sono cresciuti e hanno trascorso gran parte della loro vita. Sapere che ci sono altre persone interessate come voi è molto confortante per chi, come noi, è alla ricerca delle proprie radici' ha scritto.

"Grazie a voi, ragazzi! Abbiamo deciso di rimanere in contatto, di fare ulteriori indagini, per andare avanti su un ramo dei Doglio che voi avete risalito a ritroso fino ad un Antonio Doglio nato a Mioglia nel 1711" concludono dal Comune.