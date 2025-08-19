Borghetto S.S., laboratorio per bimbi al Giardino Pittaluga: “In viaggio” il 20 agosto

Un piccolo zaino, una valigia di fantasia e una mappa tutta da disegnare: “In viaggio” è il nuovo laboratorio pensato per i più piccoli, programmato per mercoledì 20 agosto alle 16 presso il Giardino Stefano Pittaluga, a Borghetto Santo Spirito.

Un’esperienza divertente, fatta di storie, immagini, colori e immaginazione, dove ogni bambino sarà invitato a costruire il proprio viaggio speciale: non solo tra luoghi, ma anche tra emozioni, desideri, sogni e scoperte. Un modo semplice e poetico per parlare di sé, di ciò che si ama, di ciò che si sogna… e per partire tutti insieme, anche restando fermi. Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione che si può effettuare presso:

L’ufficio IAT comprensoriale di Piazza Libertà 1, tel. 338 21 86 439

La Biblioteca Civica di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà tel. 0182 97 30 16 – mail biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it

Dopo l’avventura, una merenda per ricaricare le energie! In caso di pioggia o di temperature elevate, le attività si svolgeranno presso la sala “Marexiano” adiacente al Giardino o in Biblioteca.