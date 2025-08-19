Vado Ligure ricorda il sacrificio di Clelia Corradini. La commemorazione domenica 24 agosto

Domenica 24 agosto, la sezione Anpi di Vado Ligure ricorderà l’81° anniversario dell’assassinio di Clelia Corradini, partigiana “Ivanca”, medaglia d’argento al Valor Militare.

La commemorazione si terrà alle ore 18:30, presso il fortino del piazzale San Lorenzo, con il saluto del Comune di Vado Ligure e della sezione Anpi locale; oratore ufficiale sarà Giovanni Ferro del Comitato Anpi provinciale di Savona.

“Ricordare Clelia, icona della Resistenza vadese per il grande contributo dato alla lotta di Liberazione, culminato nel suo assassinio, quest’anno per noi sarà più difficile - dicono dalla sezione vadese dell'associazione - mancherà alla sua commemorazione il figlio Sergio Leti, partigiano 'Gin', punto di riferimento della nostra comunità, mancato pochi mesi or sono”.

“Come negli anni precedenti - continuano - ricorderemo e ringrazieremo Clelia, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni limitrofi, delle moltissime sezioni Anpi, delle associazioni di volontariato, di cittadini vadesi e del comprensorio savonese, rinnovando il nostro impegno nella trasmissione della Memoria, sempre nel segno dell’antifascismo, dell’inclusione, contro ogni forma di razzismo, per la difesa della democrazia e della nostra Costituzione”.

Alle celebrazioni è stato concesso il patrocinio del Comune di Vado Ligure, di Aned Sezione di Savona Imperia e di Isrec di Savona “Umberto Scardaoni”.