Tre arresti per spaccio. Blitz dei Carabinieri in una discoteca allertati dal personale della sicurezza

Una serata di divertimento, quella di domenica 17 agosto, che rischiava di trasformarsi in occasione di spaccio è stata interrotta dall’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Alassio. Grazie alla segnalazione del personale addetto alla sicurezza della discoteca, è stato infatti possibile smascherare ed arrestare tre uomini che, nel tentativo di accedere al locale, avevano con sé un vero e proprio assortimento di droghe sintetiche e non.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, dopo l’allerta data alla Centrale Operativa tramite 112 Nue, sono arrivati al locale e hanno fermato ed identificato i tre sospettati: due italiani di 24 e 28 anni del torinese ed un cittadino romeno di 31 anni. Durante le perquisizioni personali e veicolare, l’intuizione della sicurezza ha trovato conferme: dalle tasche e dall’auto dei giovani sono spuntati involucri già confezionati e pronti alla vendita.

Il bilancio del sequestro parla chiaro: oltre 160 grammi di sostanze stupefacenti suddivisi in dosi di ketamina, cocaina, metanfetamine, ecstasy ed hashish. Un quantitativo consistente che, immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare ai tre arrestati profitti sicuramento molto rilevanti.

Condotti in caserma per le formalità di rito, i tre sono stati infine tradotti presso la casa circondariale di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

L’operazione dimostra quanto sia fondamentale la sinergia tra forze dell’ordine e operatori della sicurezza privata. L’intuizione del personale del locale e la prontezza operativa dei militari dell’Arma hanno permesso di stroncare sul nascere un’attività di spaccio, tutelando i giovani e garantendo un divertimento sicuro.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione ed alla movida estiva al fine di prevenire e contrastare i traffici illeciti che minacciano la serenità del territorio.

I carabinieri evidenziano che il procedimento è nella fase preliminare, tutti i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.