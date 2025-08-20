Albenga, i “Fiori di testa” sostengono le scuole dell’infanzia dell’Ic Albenga 2 alla “Sagra du Burgu”

L’associazione di volontariato Fiori di testa, nata di recente e già attiva sul territorio, sarà presente anche quest’anno alla tradizionale Sagra du Burgu con uno stand tutto dedicato. L’obiettivo è chiaro: offrire ai visitatori un momento di convivialità, divertimento e buona cucina, e al tempo stesso sostenere concretamente la comunità locale.

Per l’edizione 2025, che si terrà dal 21 al 24 agosto, i proventi della manifestazione saranno destinati alle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Albenga 2. Con i fondi raccolti verrà acquistato materiale di facile consumo indispensabile per le attività didattiche e ludiche dei più piccoli.

“Siamo felici di poter contribuire al benessere dei bambini – sottolineano i volontari dell’associazione –. Crediamo fermamente nel valore dell’istruzione e nella forza della solidarietà. La Sagra du Burgu è un’occasione perfetta per unire tradizione e impegno sociale, trasformando un momento di festa in un gesto che speriamo possa fare la differenza”.

Lo stand si propone così come punto d’incontro tra cultura gastronomica e solidarietà, invitando cittadini e turisti a partecipare: “Ogni sorso e ogni boccone possono davvero fare la differenza”, ricordano gli organizzatori.

Non mancheranno alcune specialità: dalla cima ligure artigianale di Wanda e Daniele al cuoppo napoletano, dalle acciughe del Mar Mediterraneo fritte al baccalà in pastella, fino a piatti curiosi come lo scrotone e gli asciugotti, passando per bruschette e dolci napoletani come babà e pastiera.