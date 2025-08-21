Alassio, entra in discoteca con 170 dosi di ketamina e mdma: arrestato pusher 20enne

170 dosi tra ketamina e mdma e un quantitativo di hashish.

Gli sono stati trovati addosso a seguito di un controllo della vigilanza all'interno di una discoteca di Alassio ed è stato arrestato.

Per un 20enne torinese sono scattate quindi le manette per aver introdotto la grande quantità di sostanze stupefacenti. Il giovane martedì scorso è entrato all'interno con un marsupio ed insospettiti dal suo comportamento l'addetto alla sicurezza lo ha fermato e ha chiamato le forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri gli stessi hanno aperto il marsupio e hanno trovato la sostanza stupefacente.

Un arresto che fa seguito ad altri tre effettuati dai carabinieri di Alassio sempre all'interno dello stesso locale.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, dopo l’allerta data alla Centrale Operativa tramite 112 Nue, erano arrivati nella discoteca e avevano fermato ed identificato i tre sospettati: due italiani di 24 e 28 anni del torinese ed un cittadino romeno di 31 anni. Durante le perquisizioni personali e veicolare, l’intuizione della sicurezza aveva trovato conferme: dalle tasche e dall’auto dei giovani erano spuntati involucri già confezionati e pronti alla vendita.

Il bilancio del sequestro è di 160 grammi di sostanze stupefacenti suddivisi in dosi di ketamina, cocaina, metanfetamine, ecstasy ed hashish. Un quantitativo consistente che, immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare ai tre arrestati profitti sicuramento molto rilevanti.