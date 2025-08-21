Albenga Jazz Festival 2025: al via una nuova edizione ricca di eventi

Inizierà domenica 24 agosto l’atteso appuntamento con l’Albenga Jazz Festival 2025, la rassegna musicale che, fino al 27 agosto, porterà nella Città delle Torri grandi nomi del jazz nazionale e internazionale, spettacoli itineranti, presentazioni letterarie e momenti di incontro tra musica e cultura.

La giornata inaugurale prenderà il via nel pomeriggio, alle ore 17.30 in Piazza San Domenico, con l’esibizione della Banda Giuseppe Verdi, ormai presenza fissa del Festival, che quest’anno proporrà un repertorio rinnovato con ospiti d’eccezione: Gianpaolo Casati (tromba) e Roberto Moretti (sax baritono).

In serata, alle 21.30 in Piazza San Michele, spazio alla giovane e promettente Rapalline Jazz Band, diretta dal Maestro Riccardo Zegna, con la collaborazione del Maestro Corrado Trabuio e la partecipazione di numerosi solisti ospiti.

Il Festival, organizzato dall’associazione Le Rapalline in Jazz APS con il patrocinio del Comune di Albenga, proseguirà con un ricco calendario: con incontri mattutini presso la Libreria Mondadori, con la presenza di autori come Umberto Germinale e Guido Michelone, eventi pomeridiani tra Piazza San Domenico e i Chiostri Ester Siccardi, con spettacoli swing, dj set e musica itinerante, grandi serate in Piazza San Michele, con i concerti del Travel Collective (26 agosto) e della Big Pulse (27 agosto), che concluderà il festival con energia e ritmo.

“Il jazz è un linguaggio universale capace di unire le generazioni e creare ponti tra culture diverse – afferma il sindaco Riccardo Tomatis –. Questo Festival è un’occasione straordinaria per vivere la nostra città attraverso la musica e la bellezza dei suoi luoghi più suggestivi”.