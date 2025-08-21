Sabotaggio Nord Stream, arrestato un 49enne ucraino: la Procura di Genova vuole capire se è stato coinvolto nelle esplosioni sulla Seajewel a Vado

Acquisire informazioni su Serhii K., l'ucraino 49enne arrestato in provincia di Rimini e accusato dalla Procura federale tedesca di coinvolgimento nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream il 26 settembre 2022 nel Mar Baltico.

Questo l'obiettivo della Procura di Genova, che ha delegato la Digos visto che il Pubblico Ministero Monica Abbatecola sta continuando ad indagare sullo scoppio sulla nave petroliera Seajewel che nella notte tra il 14 e il 15 febbraio in rada davanti al porto di Vado Ligure fu colpita da due ordigni piazzati sullo scafo che aprirono uno squarcio, senza gravi conseguenze.

La Procura di Genova prosegue l'indagine per terrorismo e sul tavolo degli inquirenti continua a prendere forma la pista del "sabotaggio ucraino" condotto in acque italiane contro una nave sospettata di aver trasportato greggio russo eludendo le sanzioni.

Proprio l'arresto in Emilia Romagna, a San Clemente, ha nuovamente acceso i riflettori sul caso che aveva destato più di una preoccupazione nel savonese, con le attenzioni che ora si concentrano sull'arrestato (coordinatore proprio dell'attentato) per capire se possa essere stato coinvolto anche nell'esplosione nel mare di Vado. Quel giorno, tre esplosioni subacquee danneggiarono le condotte che trasportavano il gas naturale dalla Russia alla Germania, lasciando intatto solo uno dei quattro tubi. Gli inquirenti tedeschi avrebbero ricostruito che un commando composto da almeno sei persone, avrebbero utilizzato uno yacht a vela partito da Rostock e noleggiato con documenti falsi e avrebbero piazzato le cariche esplosive vicino all’isola danese di Bornholm. Con i sub professionisti tra cui Serhii K. avrebbero posizionato gli ordigni. Insomma una sorta di modus operandi molto simile a quello avvenuto al largo del mare vadese.

La Seajewel, battente bandiera di Malta ma parte della flotta greca Thenamaris, è una delle tante unità inserite nella cosiddetta “flotta fantasma” che, con GPS disattivati e rotte opache, collega i porti russi sul Mar Nero al Mediterraneo occidentale.

Dai rilievi subacquei, nonché dalle foto e riprese notturne dello scafo, era emerso come le due cariche esplosive potrebbero essere state collocate "da un commando subacqueo", con tecniche compatibili con operazioni militari speciali.

Fonti dei servizi segreti italiani, interpellate dal "Copasir", avevano confermato che la dinamica dell’attentato porta a escludere un incidente interno. Le lamiere lacerate della carena e la direzione delle deformazioni suggeriscono "un’esplosione proveniente dall’esterno verso l’interno dello scafo".

Inoltre, i filmati delle telecamere sulla spiaggia di Zinola e nei dintorni avrebbero mostrato "movimenti sospetti", con individui "indaffarati" dalle 22 alla mezzanotte, ovvero le ore immediatamente precedenti allo scoppio delle mignatte, i due ordigni esplosivi subacquei a fissaggio magnetico che avrebbero lacerato lo scafo della Seajewel.

Secondo la Procura, la Seajewel avrebbe caricato petrolio nel porto algerino di Arzew, ma gli incroci satellitari dimostrano una sosta precedente "nei porti russi del Mar Nero", tra cui Novorossijsk, con GPS spento. Le analisi condotte sull’origine del carico gettano un’ombra sulla reale provenienza del greggio, che potrebbe essere stato "trasbordato o miscelato per aggirare l’embargo europeo sul petrolio russo".

Il sospetto iniziale, cioè che la nave fosse coinvolta in traffici per aggirare le sanzioni occidentali anti-russe sul trasporto di greggio, quale parte di quella che viene definita "flotta fantasma", aveva preso corpo con elementi che si erano via via aggiunti.

Era stato ipotizzato che potesse essere stato un reparto speciale ucraino, già operativo nel sabotaggio di infrastrutture navali russe nel Mar Nero, ad agire quella notte sulla spiaggia vadese e in acqua. Azione che sarebbe stata intrapresa nel solco della "guerra ibrida" tra Russia e Ucraina: gli specialisti di Kiev vogliono colpire la logistica energetica filorussa e nel contempo attirare l'attenzione sull'ambiguità dei traffici navali, senza fare in questo caso troppo danno materiale, però, perché nel Savonese una deflagrazione più potente avrebbe significato un danno ecologico importante.

Un'altra nave petroliera, gemella della Seajewel, che si trovava allo stesso modo in rada a Vado Ligure, la Seacharm, era stata bersagliata da un attentato simile nel porto turco di Ceyhan lo scorso 17 gennaio. Per quello fu sottoposta dalle autorità savonesi a numerosi controlli, prima di riprendere rotta.

Nel frattempo sul fronte politico le interrogazioni parlamentari presentate dai deputati del Partito Democratico Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino e dai senatori Filippo Sensi, Alessandro Alfiero e Nicola Irto oltre all'onorevole Ettore Rosato di Azione anche il senatore dem Filippo Sensi insieme ai colleghi Alessandro Alfiero e Nicola Irto, indirizzate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Difesa, dopo mesi ancora non sono state discusse.



