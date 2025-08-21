Asl2 avvia la procedura per la stabilizzazione del personale precario: in arrivo 48 posti a tempo indeterminato

L’Asl2 ha approvato un avviso di ricognizione per stabilizzare il personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid-19. L’obiettivo è rafforzare i servizi sanitari territoriali, anche in funzione del recupero delle liste d’attesa, e allo stesso tempo valorizzare la professionalità acquisita da operatori che negli ultimi anni hanno garantito continuità assistenziale in condizioni straordinarie, ridurre il precariato interno e a garantire maggiore stabilità al proprio personale.