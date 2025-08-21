 / Sanità

Sanità | 21 agosto 2025, 16:10

Asl2 avvia la procedura per la stabilizzazione del personale precario: in arrivo 48 posti a tempo indeterminato

Tra le assunzioni previste quelle di 15 infermieri, 10 tecnici di laboratorio e 15 assistenti amministrativi

L’Asl2 ha approvato un avviso di ricognizione per stabilizzare il personale che ha prestato servizio durante l’emergenza Covid-19. L’obiettivo è rafforzare i servizi sanitari territoriali, anche in funzione del recupero delle liste d’attesa, e allo stesso tempo valorizzare la professionalità acquisita da operatori che negli ultimi anni hanno garantito continuità assistenziale in condizioni straordinarie, ridurre il precariato interno e a garantire maggiore stabilità al proprio personale.

L'avviso riguarda la stabilizzazione di 48 unità di personale, di cui 15 infermieri, 10 tecnici di laboratorio biomedico, 15 assistenti amministrativi, 4 assistenti sociali, 2 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 1 dietista, 1 dirigente delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche, riabilitative, prevenzione e ostetricia).

L’avviso, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’azienda per un periodo di 15 giorni, ha carattere ricognitivo e non comporta un diritto automatico all’assunzione. Serve a individuare il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale. 

Possono partecipare coloro che, reclutati a tempo determinato con concorso o contratti flessibili, abbiano maturato almeno diciotto mesi di servizio alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale entro il 31 dicembre 2025, di cui almeno sei nel periodo emergenziale del Covid.

Elena Romanato

