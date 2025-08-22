 / Attualità

Attualità | 22 agosto 2025, 08:52

Porta a porta a Savona, il gruppo Savona Intelligente chiede un nuovo incontro al Difensore civico

Nei giorni scorsi numerose immagini di ratti che girano tra i bidoni e rifiuti in alcune zone della città

Porta a porta a Savona, il gruppo Savona Intelligente chiede un nuovo incontro al Difensore civico

Non si placano le critiche sul nuovo sistema di raccolta porta a porta e sui rifiuti in città. Dopo settimane di segnalazioni da parte dei cittadini, il gruppo Savona Intelligente ha deciso di chiedere un nuovo incontro con il Difensore civico per ribadire i problemi riscontrati in diverse zone della città e chiedere che Sea-S e Comune prendano i provvedimenti.

Le lamentele più frequenti riguardano passaggi di raccolta saltati, scarsa pulizia, rifiuti abbandonati e situazioni di degrado. In alcuni casi i residenti hanno documentato con video la presenza di topi nelle aree dove sono stati installati i bidoni condominiali.

Già alcune settimane fa il gruppo – che a breve si costituirà formalmente in associazione – aveva presentato una richiesta ufficiale al Sindaco affinché fosse emessa un’ordinanza d’urgenza per ripristinare la pulizia e garantire un servizio regolare di raccolta. Contestualmente i promotori hanno scritto anche ad Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non solo per segnalare i disservizi ma anche per chiedere una riduzione della Tari, ritenendo inaccettabile che i cittadini debbano pagare per un servizio che non funziona.

In passato i rappresentanti di Savona Intelligente si erano già rivolti al Difensore civico, che a sua volta aveva sollecitato Sea-S e Comune a intervenire per rimuovere le criticità del nuovo sistema.

Nelle settimane scorse alcuni cittadini si erano rivolti anche all'Asl2 che , dopo un incontro con l'amministrazione, aveva dichiarato che non c'è una situazione di emergenza sanitaria.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium