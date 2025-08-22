Savona, ex Mottura e Fontana area nel degrado: i residenti della zona chiedono che venga tenuta pulita

Tra via Servettaz, via Migliardi e via Venè, nell’area dell’Oltreletimbro, l’ex Mottura & Fontana è una vera e propria “ferita aperta” nel tessuto urbano savonese.

Originariamente sede di una rinomata impresa di trasporti, la zona fu abbandonata alla fine degli anni ’90; il progetto di un palazzo non era poi andato avanti.

Due anni fa il Comune aveva avviato i contatti con la proprietà per realizzare un parcheggio, ma ad oggi nulla è stato fatto. Da allora, gli unici “abitanti” permanenti sono gatti, gabbiani e topi che arrivano fino alla vicina "isola ecologica" di piazza Maestri dell'Industria, come mostrato in un video girato da alcuni residenti.

L'area era stata utilizzata anche come deposito provvisorio di materiali per un intervento di ristrutturazione edilizia finito da tempo. Ora vi si possono vedere vecchie vasche da bagno, boiler, sfalci vari, vecchi divani e mobili, una buona quantità di latte di vernici e altri veri e propri rifiuti, oltre ai materiali edilizi inutilizzati.

In passato lo spazio era stato affittato dalla proprietà a una ditta per il deposito di materiali. Oggi, invece, i residenti delle vie circostanti hanno documentato con foto lo stato di abbandono dell’area e chiedono che il Comune intervenga per sollecitare i proprietari a provvedere a pulizia e bonifica.