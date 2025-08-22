Finale, la palestra di Via XXV Aprile presa di mira dai vandali: danni e amarezza per la Polisportiva

Finisce ancora una volta nel mirino dei vandali la palestra di via XXV Aprile a Finale Ligure. Nella notte ignoti hanno forzato l’ingresso e messo a soqquadro l’impianto gestito dalla Polisportiva per l'attività non solo delle vicine scuole elementari, ma anche per decine e decine di atleti del sodalizio sportivo e gli anziani della ginnastica dolce.

Diversi i danni alla struttura, dove nella mattinata sono stati poi ritrovati mozziconi di sigarette e lattine sparse. Su di una parete sono evidenti i segni di bollature, il pavimento è stato imbrattato con un materiale al momento difficilmente rimovibile (considerata anche la delicatezza della pavimentazione tecnica), sono stati rotti quindi alcuni canestri utilizzati per l'attività scolastica e un materasso per la ginnastica.

Non si tratta purtroppo del primo episodio. A denunciarlo è stato il presidente della Polisportiva, Stefano Schiappapietra, esprimendo tutta l’amarezza per l’accaduto. «Fa veramente male – dice Schiappapietra – vedere questa totale mancanza di rispetto verso il bene comune e le cose altrui. Per l’ennesima volta cerchiamo di porre rimedio, di pulire nuovamente tutto nella speranza di rivedere solo l'impianto sportivo funzionante nel migliore dei modi».

La Polisportiva ha presentato denuncia alle autorità competenti: «Collaboreremo con le forze dell’ordine per individuare i responsabili e prevenire il ripetersi di simili episodi, anche attraverso i sistemi di sorveglianza; abbiamo inoltre segnalato l'accaduto al Comune per cercare insieme una soluzione».

Infine il messaggio e l'amaro appello: «Potete divertirvi in modi molto più belli – conclude Schiappapietra – non distruggendo ciò che è di tutti e mettendo in difficoltà le società sportive che lavorano per la comunità».