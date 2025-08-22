Concerto benefico a Loano a sostegno delle missioni sanitarie dei Padri Carmelitani in Centrafrica

Venerdì 22 agosto alle 21 il Coro Loderò di Albenga e Il coro Luce Riflessa di Borgio Verezzi si uniranno per proporre un concerto al Convento di Nostra Signora del Monte Carmelo dei Carmelitani Scalzi a Loano.

Scopo della manifestazione è quello di sostenere il prezioso lavoro dei Padri Carmelitani, e in modo particolare dei medici e degli infermieri volontari che si recano ogni anno nelle missioni per prestare la loro opera.

Le offerte raccolte, infatti, saranno devolute alle missioni sanitarie nella Repubblica Centrafricana per il dispensario di Bozoum

Dirigerà il concerto il M. Paolo Guido, alla chitarra Ilaria Forrisi, al violoncello Sara Guido e alla fisarmonica Paolo Pavesio.