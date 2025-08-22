‘Pagelle’ dei dirigenti, dopo le dimissioni di Falduto il Pd pronto a rivolgersi alla Procura: “Bucci allergico alle regole, scandaloso”

Non solo gli ormai consueti interventi a mezzo stampa, ora il Pd vuole vederci chiaro sulle dimissioni di Leonardo Falduto, presidente del Nucleo di valutazione delle performance della Regione, ed è pronto a rivolgersi alla Corte dei Conti e anche alla Procura.

Lo dice a chiare lettere ai nostri microfoni il segretario regionale del partito e consigliere regionale, Davide Natale: “Bucci deve stare attento, lo attenzioneremo. Vediamo quali saranno le prossime mosse, ma saranno indirizzate o verso la Corte dei Conti o verso la Procura”.

Falduto, lo ricordiamo, si è dimesso ieri da presidente dell’organismo indipendente chiamato a valutare il lavoro di direttori generali e dirigenti regionali perché, come ha detto lui stesso, sarebbe “venuta meno la fiducia nel mio operato” aggiungendo che “se si mette in dubbio l’esito del nostro lavoro, vuol dire che non c’è più fiducia nel nostro operato”. Parole che subito hanno portato molti a guardare nella direzione del presidente Marco Bucci che, stando ai bene informati, non avrebbe gradito alcune valutazioni non del tutto positive da parte di Falduto specie nei settori della Salute (95%) e dell’Ambiente (98,3%). Mentre tutti i restanti settori avevano ottenuto un netto 100% di gradimento da parte del Nucleo. Nel punteggio generale sulla valutazione di direttori generali e dirigenti, la valutazione del Nucleo incide per il 70%, mentre quello della giunta regionale per il restante 30%.

“Bucci è stato preso con le mani nella marmellata, voleva assolutamente cambiare le cose - aggiunge Natale - ha manifestato ancora una volta che è allergico alle regole, non sa cosa siano. Deve imparare che valgono per noi e per lui. Altrimenti viene in consiglio regionale, cambia le leggi, e fa quello che deve fare”.

Spostando il focus sulle dimissioni di Falduto, Natale si dice “contento che questa persona abbia dimostrato che non tutti stanno sotto Bucci”, e poi torna ad attaccare il presidente: “Lo trovo scandaloso, così come la giustificazione che il nucleo di valutazione vale il 70% e la giunta il 30%. Questo dice la legge, ma lui voleva intervenire sul 70% e ci dica il perché. Che vada in giunta e dica che cosa succede”.

“L’unico modo per fare le cose fatte bene è venire in consiglio, modificare le leggi e fare un nuovo piano di valutazione delle performance - conclude Natale - ma se vuole andare avanti così, noi ci comporteremo di conseguenza”.

Intanto la giunta regionale ha dato la propria versione. “Regione Liguria non ha completato alcun procedimento di valutazione delle performance dei dirigenti - si legge in una nota pubblicata poco dopo le dimissioni di Falduto - come noto e descritto dalla legge regionale, al Nucleo di valutazione spetta l'iniziativa di raccogliere e presentare la proposta di valutazione relativa al 70% della valutazione complessiva, mentre la valutazione finale e la successiva corresponsione della retribuzione di risultato ai dipendenti spetta esclusivamente all'amministrazione regionale. Non si comprende per quale motivo i consiglieri del Pd sollevino sempre obiezioni su errori di interpretazione o mancanza di conoscenza”.