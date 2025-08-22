Rigassificatore, Orsi e la 'sfida dei meriti e dei demeriti': "Un teatro dell'assurdo. Non ci si può concentrare sul risultato e su una comunità che compattamente si è schierata?"

"La bella giornata di ieri (martedì. ndr) ha portato all’attenzione un’altra categoria sociale di grande interesse: i meritologi".

Il consigliere comunale di "PensieroLibero.zero" Fabio Orsi interviene sul tema del rigassificatore e le parole del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin che ha allontanato di fatto la possibilità che la nave Italis Lns possa essere spostata da Piombino a Savona e Vado Ligure.

L'accordo politico-elettorale preso con Marco Bucci che aveva dato il suo diniego alla collocazione nel savonese con il successivo no del consiglio regionale, aveva di fatto stoppato la possibilità con l'iter procedurale che però è certamente rallentato ma non chiuso.

"Fermo restando che quando vedremo una bella firmetta in calce ad una procedura saremo ancora più tranquilli, tuttavia le parole del Ministro dell’Ambiente sembrano davvero porre la parola fine al progetto che tanti di noi hanno osteggiato" continua Orsi non facendo mancare "stoccate" a destra e manca.

"Ebbene, si è aperta una spassosissima battaglia tra chi lo aveva detto, chi dice all’altro che se non ci fosse stato lui, quell’altro che dice se non c’eravamo noi mentre tu dov’eri, quell’altro che dice lo dovevi dire prima e ora è troppo comodo e ancora qualcuno che dice lo avevo detto ma sei tu che non avevi capito - prosegue il consigliere savonese - Un cinema d’altri tempi, un teatro dell’assurdo. Premesso che ognuno sa cosa ha fatto e ciò che non ha fatto e spesso gli atti parlano da sè, ma una volta tanto non ci si può concentrare sul risultato e su una comunità che compattamente si è schierata contribuendo a portare a casa un grande risultato, senza dover per forza rivendicare il proprio lavoro, piccolo o grande, senza screditare quello dell’altro?".

"Il vero dato di fatto è che solo quando c’è stato un vero allineamento di tutte le forze sociali politiche ed istituzionali di tutto il nostro territorio e della nostra regione è stato possibile arrivare a questo risultato e direi che questo conti più delle stellette e i galloni del chi è stato più bravo" conclude.