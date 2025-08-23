 / Curiosità

Borgio Verezzi festeggia due cittadine centenarie

L'omaggio e gli auguri dell'amministrazione a Pierina Martina (100 anni) e Zita Maria Rustico (105 anni)

Il Comune di Borgio Verezzi ha celebrato nei giorni scorsi due importanti ricorrenze.

Il 17 agosto la signora Pierina Martina ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Per l’occasione l’assessore Locatelli e il consigliere Berro le hanno fatto visita, portando un mazzo di fiori e una targa ricordo a nome dell’amministrazione comunale.

Pochi giorni dopo, il 20 agosto, è stata la volta della signora Zita Maria Rustico, che ha spento 105 candeline. Il vicesindaco Aicardi, accompagnato dal consigliere Berro, ha consegnato alla festeggiata una targa ricordo, alla presenza della figlia Eliana.

Con queste due ricorrenze la comunità ha voluto testimoniare vicinanza e affetto alle sue concittadine, custodi di un lungo percorso di vita e memoria del paese.

Roberto Vassallo

