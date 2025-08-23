Ferragosto di superlavoro nei Pronto Soccorso di Savona e Pietra Ligure: oltre 200 accessi al giorno, Asl2 ringrazia il personale

"Sono stati giorni particolarmente intensi quelli di Ferragosto per il personale dei Pronto Soccorso di Savona e Pietra Ligure, che hanno registrato una media quotidiana di accessi prossima – e in alcuni casi superiore – alle 200 persone. L’elevato afflusso, concentrato in un arco temporale ristretto, ha richiesto uno sforzo straordinario da parte delle équipe impegnate nell’accoglienza, nella valutazione e nella gestione delle urgenze". A darne notizia è l'Asl2 savonese attraverso una nota stampa.

"Accanto ai Pronto Soccorso, l’impegno ha riguardato l’intero sistema ospedaliero e territoriale di Asl2 - si legge ancora nella nota - reparti di degenza, servizi diagnostici e laboratoristici, aree di alta specialità. Insieme al personale medico e infermieristico anche il personale tecnico, amministrativo e logistico ha assicurato il corretto funzionamento delle strutture durante i giorni festivi, tutti hanno contribuito a mantenere continuità ed efficienza, garantendo assistenza qualificata e presenza costante per la cittadinanza".

"La Direzione dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 2 desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le operatrici e a tutti gli operatori che, con professionalità e senso di responsabilità, hanno affrontato queste giornate di lavoro particolarmente impegnative. Il loro contributo, in ogni ambito e funzione, rappresenta un patrimonio prezioso per la salute pubblica e un segno concreto della vicinanza dell’Azienda alla popolazione" concludono da Asl2.