Assonautica Savona, lo scorso 8 agosto la prima delle uscite in barca sorteggiate tra gli alunni premiati al concorso di disegno rivolto alle Scuole Primarie

FRANCO (detto il nonno) AUGUSTO (detto il danseur), due loschi soggetti della confraternita Assonautica de Sanna.....

Mollati gli ormeggi alle ore 08:45 e usciti dal porto si é fatta rotta verso Celle Ligure; il Comandante Michela prendeva il controllo della barca timonando in modo attento.......poi vista la navigazione impegnativa si é fatta aiutare al timone dal nocchiere Anita....

Durante la navigazione si é provato a fare anche un pò di pesca a traina ma con esito negativo, la navigazione é proseguita tranquilla e tutto l'equipaggio era rilassato ed allegro.

Arrivati al traverso di Celle Ligure il comandante constatando che faceva caldo decideva di fare rotta per Albisola e nei pressi del "buco del prete" ordinava di dare fondo all'ancora e dopo aver preparato il materassino dava l'ordine...... adesso BAGNOOO!

Dopo il bagno il comandante Michela visto che l'equipaggio minacciava di ammutinarsi (specialmente la nocchiero Anita) perché aveva fame ha ordinato alla cambusiera mamma Valentina e al nostromo papà Liberato di distribuire la merenda a tutto l'equipaggio.....

Levata l'ancora si faceva rientro in porto alle ore 12:30; ormaggiata la barca il comandante Michela riuniva l'equipaggio e dava a tutti la libera uscita.

Fine della navigazione, buon vento a tutti!