Meteo: torna l'instabilità con possibili piovaschi sulla costa al mattino, in serata rischio temporali nell'entroterra

Le previsioni a cura di Limet.

Infiltrazioni di aria relativamente più fresca dell’Europa centrale riportano temporaneamente l’instabilità sulla Liguria. Sarà una domenica incerta.

Cielo e fenomeni

Nuvolosità sparsa sul Centro e Levante della regione al mattino con possibilità di piovaschi o rovesci a carattere temporalesco più probabili sui tratti di costa. Situazione invertita al pomeriggio con instabilità che tenderà a prodursi maggiormente nelle vallate interne, specie savonesi e genovesi, nonché sull’Appennino centrale e centro-orientale.

Venti

Se Est-Sud-Est al largo con intensità moderata sul Ligure e lungo la riviera di Levante. Nord intermittente tra Savona e Genova, variabile altrove.

Mari

Generalmente mosso da Sud-Ovest, localmente molto mosso verso la Corsica.

Temperature

In aumento lieve aumento le minime costiere, calo generalizzato delle massime.

Costa: Min 20°C/23°C – Max 22°C/24°C

Interno, riferimento fondovalle: Min 13°C/16°C – Max 22°C/25°C