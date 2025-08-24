Loano, ex ospedale Marino Piemontese: un privato pronto a rilevare e riqualificare l’intero complesso

Potrebbe essere finalmente giunta ad una svolta la situazione dell’ex ospedale Marino Piemontese di Loano. Dopo l’ennesima asta andata deserta lo scorso 19 agosto, l’immobile – un tempo di proprietà dell’Asl – potrebbe trovare un nuovo acquirente grazie a un’offerta spontanea di acquisto (indicata già nel bando per la vendita) pervenuta ad Arte Savona.

L’offerta arriverebbe da un privato che fa capo a una grande società edile, interessata a rilevare e riqualificare l’intero complesso.

Un passaggio che apre a nuove prospettive per l’area, come sottolineato dal sindaco di Loano, Luca Lettieri: “Il Marino Piemontese è un’emergenza architettonica che, allo stato attuale, rappresenta forti criticità di degrado urbano e anche di ordine pubblico sulla quale siamo intervenuti a più riprese con il comando di Polizia Locale per lo sgombero da senza tetto e da soggetti dediti a delinquere. Il bando di Arte che ha 'messo a gara' la proposta di acquisto del privato per 4 milioni di euro non ha ricevuto controproposte pertanto, allo stato attuale, risulta essere l’unico acquirente”.

“Il Comune di Loano avrà finalmente un interlocutore con cui formulare una convenzione per il rilancio della struttura e per la riqualificazione dell’intera zona - aggiunge Lettieri - Siamo soddisfatti che l'iter possa proseguire e che l’ex ospedale da un problema possa diventare una risorsa per il territorio e il perno attorno al quale riqualificare una delle zone più belle di Loano”.

L’edificio, di grandi dimensioni e in posizione strategica a soli 200 metri dalla via Aurelia e con accesso da via San Damiano, era stato acquistato da Arte Savona nel 2008 per circa 8 milioni di euro. Il complesso comprende il corpo principale dell’ospedale, l’ex residenza del custode, diversi edifici accessori e un’ampia area esterna. Oggi, però, tutti i fabbricati risultano in stato di completo abbandono, con spazi verdi e aree aperte ormai invase dalla vegetazione.

Nel 2014 il Comune di Loano aveva approvato una variante urbanistica che apriva a tre possibili scenari di trasformazione per l’ex ospedale Marino Piemontese: la riconversione totale dei volumi in albergo tradizionale o casa di cura, con un incremento del 30% della volumetria; una soluzione mista con il 70% destinato ad attività alberghiera e il 30% ad alloggi residenziali in libera vendita, accompagnata da un aumento del 10% dei volumi; oppure una terza ipotesi che prevedeva il 60% di edilizia agevolata, il 10% per servizi come bar, ristoranti o palestre e il restante 30% in appartamenti, anche in questo caso con la possibilità di un ampliamento volumetrico del 10%.