Festeggiati in Piemonte i 100 anni della signora Onorina Castino: per anni ha gestito una rivendita di vini e liquori a Finale Ligure

L'Astigiano ha una nuova Patriarca: Onorina Castino ha raggiunto il traguardo dei cento anni, celebrando una vita intensa e ricca di affetti. Originaria di Montegrosso d'Asti, dopo il matrimonio si è trasferita ad Azzano per poi vivere per alcuni anni a Finale Ligure, dove ha gestito con passione un'attività commerciale specializzata nella vendita di vini e liquori.

La sua è stata un'esistenza caratterizzata da un grande impegno sia sul fronte familiare che professionale. Madre di due figli, un maschio e una femmina, ha sempre vissuto circondata dall'affetto dei suoi cari, che si sono riuniti per festeggiarla nella residenza per anziani di Castello d'Annone.

Alla festa per i suoi 100 anni hanno partecipato non solo i familiari, ma anche i rappresentanti delle istituzioni piemontesi. Erano presenti l'assessore comunale Daniela Tessitore e il consigliere delegato della Provincia e sindaco di San Damiano d'Asti Davide Migliasso. Quest'ultimo, a nome del presidente della Provincia di Asti Maurizio Rasero, ha consegnato alla signora Onorina il diploma ufficiale di Patriarca dell'Astigiano, trasmettendo le più sentite felicitazioni da parte dell'intera amministrazione provinciale. Un riconoscimento speciale per una vita lunga e laboriosa, che ha attraversato un secolo di storia.