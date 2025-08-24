Ponente Vibes, gli eventi in programma dal 25 al 31 agosto

Ecco gli eventi della settimana di Ponente Vibes, il progetto, che si pone l’obiettivo di valorizzare e divulgare, cercando di promuovere sia in chiave culturale che turistica, il gemellaggio territoriale derivato dal patto d’intesa fra i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano grazie agli eventi sul territorio.

La partnership sancita con il progetto Nord Ovest Cultura, proseguirà il 29 agosto a Ferrere (At) nell’ambito di Monferrato On Stage. Vini e tipicità piemontesi saranno protagonisti a suffragio di questo nuovo sodalizio culturale ed enogastronomico. Il 7 Settembre a Camerano Casasco (At), insieme a Roby Facchinetti, già protagonista a maggio del Finale Music Festival, una delegazione di Ponente Vibes incontrerà Monferrato On Stage.

IL CALENDARIO

LUNEDI 25 AGOSTO

Loano, Piazza Italia, ore 21,00: BALLO LISCIO

MARTEDI 26 AGOSTO

Marina di Loano, ore 21,00: FILM

MERCOLEDI 27 AGOSTO

Loano, Bagni Lampara, ore 21,00: CINEMA IN SPIAGGIA

GIOVEDI 28 AGOSTO

Loano, Piazza Italia, ore 21,00: TRIBUTO MAX PEZZALI/CESARE CREMONINI

Finalborgo, Forte S. Giovanni, ore 21.15: VOXONUS FESTIVAL - UN MARE DI NOTE (Claudio Gilio – viola, Alberto Fantino – fisarmonica, Maurizio Baudino – chitarra)

VENERDI 29 AGOSTO

Le Manie, Camping S. Martino ore 21.00: MANIETUDO OFF: SAMPLE GEE + BROWN SUGAR (DJ SET)

Pietra Ligure, Piazza San Nicolò, ore 21,30: MUSICA IN PIAZZA – SWING NIGHT – ACCORDI DISACCORDI

Loano, Piazza Italia, ore 21,00: BALLO LISCIO

Finalborgo, Basilica di San Biagio, ore 21.15: 51° PALMA D’ORO FESTIVAL - PIOTR MACHNIK E TAKAHIRO SEKI

Loano, Convento di Monte Carmelo, ore 21,15: CONCERTO A CURA DEL CORO POLIFONICO “CITTA’ DI LOANO”

Ferrere (At) ore 21,30: NORD OVEST CULTURA: FELICE REGGIO

SABATO 30 AGOSTO

Finalpia, Chiostri Abbazia, ore 21.15: 51° PALMA D’ORO FESTIVAL 2025: LUCA TRABUCCO, LUCA RASCA E VOVKA ASHKENAZY - RECITAL PIANISTICO

Loano, Orto Maccagli, ore 21,00: SERATA MUSICALE - U GUNBU DE LOA-VERZI

DOMENICA 31 AGOSTO

Finalborgo, Chiostri di Santa Caterina, ore 21.15: 51° PALMA D’ORO FESTIVAL - DUO HANS-PETER E VOLKER STENZL, ROBERTO CAPPELLO