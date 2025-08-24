 / Cronaca

Cronaca | 24 agosto 2025, 15:30

Alassio, vandalismo contro i mezzi TPL: mandano in frantumi i vetri di un bus

Continuano gli episodi preoccupanti sui mezzi pubblici, autisti in allarme soprattutto nelle corse serali

Alassio, vandalismo contro i mezzi TPL: mandano in frantumi i vetri di un bus

Proseguono gli atti vandalici ai danni dei mezzi TPL. Ieri in tarda serata, ad Alassio, sono stati lanciati oggetti contro un autobus, i cui vetri sono andati in frantumi. Non è la prima volta che accade un episodio del genere nella zona di ponente, dove i vetri dei veicoli del trasporto pubblico vengono presi di mira anche dall'interno con l'uso dei martelletti d'emergenza. 

Sempre nella tratta della Baia del Sole, l'altro giorno una lite tra viaggiatori di origine extracomunitaria ha coinvolto una signora, che aveva la sventura di essere seduta proprio vicino ai due contendenti: la donna è stata raggiunta da una bottigliata e ha necessitato delle cure del pronto soccorso. 

Gli atti vandalici e le intemperanze preoccupano non poco gli autisti TPL, che lamentano problemi di sicurezza soprattutto in nottura.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium