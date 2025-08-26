Ad Albenga la presentazione del catalogo della mostra “Incisivamente” di Stefania Loreto e Barbara Pirotto

Giovedì 28 agosto, alle ore 18, la Torre Civica di Albenga ospiterà la presentazione del catalogo della mostra Incisivamente, firmata dalle artiste Stefania Loreto e Barbara Pirotto ed edito da Black Dog Edizioni.

L’esposizione, allestita lo scorso aprile all’interno della rassegna permanente Magiche Trasparenze a Palazzo Oddo, aveva riscosso grande successo di pubblico, grazie alla capacità di intrecciare linguaggi diversi: le descrizioni naturalistiche, rigorose e delicate, di Barbara Pirotto e le atmosfere più interiori e suggestive di Stefania Loreto. Come suggerisce il titolo, la mostra ha permesso anche di avvicinarsi al complesso procedimento dell’incisione ad acquaforte, svelandone i segreti tecnici ed espressivi.

La presentazione sarà arricchita dalla proiezione del video realizzato da Norma Olivari e offrirà l’occasione di rivedere alcune delle opere esposte, riportando i visitatori alle emozioni dell’allestimento: un dialogo tra passato e presente, tra mistero dell’ignoto e potere invincibile della natura.

L’incontro sarà introdotto dal presidente della Fondazione Oddi, Roberto Pirino, e si svolgerà in forma di dialogo tra le artiste e il pubblico. A moderare sarà Marcello Figoni, socio fondatore di Black Dog Edizioni, con la partecipazione di Claudia Andreotta, storico dell’arte e curatore della mostra.

Barbara Pirotto, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Cuneo in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, ha preso parte a importanti campagne di restauro, tra cui Venaria Reale e il Santuario di Oropa. Stefania Loreto, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Genova, ha collaborato nel campo dell’illustrazione naturalistica con istituzioni di rilievo come il Museo Civico di Storia Naturale G. Doria di Genova, il Museo Civico di Scienze Naturali E. Caffi di Bergamo e la Società Entomologica Italiana.

Entrambe sono oggi docenti al Liceo Artistico Giordano Bruno di Albenga, dove continuano a trasmettere la passione per l’arte e le sue tecniche.