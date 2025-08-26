Freestyle e Mototerapia a Dego: DaBoot e Vanni Oddera "volano" in piazza Botta

Sabato 30 agosto, piazza E. Botta a Dego ospiterà l’imperdibile Freestyle Fest, una giornata ricca di emozioni, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. L’evento inizierà alle ore 14:30 con animazione e giochi per bambini a cura di Marick, con truccabimbi inclusi.

Alle 16:30, spazio al pattinaggio artistico con l’esibizione dei ragazzi di New Roller Giusvalla. La giornata entrerà nel vivo con i freestyle show e la mototerapia di DaBoot e Vanni Oddera, con il primo spettacolo alle 18:00 e il secondo alle 22:00. A chiudere l’evento, un dj set con Forgi & Bomberhouse The Voice, per ballare fino a tarda sera.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile usufruire del servizio di ristorazione in loco. Un appuntamento da non perdere per vivere l’adrenalina e la creatività del freestyle.