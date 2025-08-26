Massimo Recalcati a “Parole ubikate in mare”: il 27 agosto ad Albissola Marina

Prosegue la rassegna letteraria Parole ubikate in mare con un appuntamento di grande richiamo. Mercoledì 27 agosto, alle ore 21.15 in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, sarà protagonista Massimo Recalcati, tra i più seguiti psicoanalisti italiani, volto noto anche al grande pubblico per le sue partecipazioni televisive e i saggi di successo.

Recalcati presenterà il suo nuovo libro Uno diviso due. Fratelli e sorelle (Feltrinelli), un’opera che indaga il legame fraterno nella sua ricchezza e complessità, tra affetti, rivalità, complicità e conflitti. A dialogare con l’autore sarà Renata Barberis.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. In caso di pioggia, l’incontro si terrà al coperto nell’Oratorio di San Giuseppe, situato dietro il palco della piazza, per garantire comunque la partecipazione del pubblico.

Come si può allora divenire fratelli e sorelle al di là del mito della consanguineità? Come si realizza una fratellanza e una sorellanza che non siano preda dell’odio, dell’invidia o della rivendicazione aggressiva? È possibile realizzare un legame solidale discreto senza la pretesa che tutto sia condiviso, senza annullare l’esistenza separata dell’Altro, senza voler a tutti i costi costringere il reale del Due dentro il recinto chiuso dell’Uno? Il sangue non è la sostanza della fratellanza.

Questo libro indaga innanzitutto i conflitti e i tormenti che caratterizzano il rapporto tra fratelli e sorelle. Il primo moto che orienta questo rapporto non è, infatti, quello della fratellanza o della sorellanza ma quello dell’odio e dell’inimicizia. Con la nascita di un fratello o di una sorella la nostra vita si trova esposta al regime plurale del Due, all’impossibilità di essere un Uno indiviso. E la prima tendenza pulsionale dell’umano non è quella di accogliere il Due, ma quella di respingerlo, di negarne l’esistenza. Non può allora essere la Natura – la sostanza del sangue – a fondare un legame di fratellanza o di sorellanza. I fratelli e le sorelle rischiano sempre il conflitto aperto, la lotta senza esclusione di colpi, l’aggressività inesausta di una rivalità invidiosa e gelosa che sembra non conoscere alcuna pacificazione possibile.

Massimo Recalcati è uno psicoanalista lacaniano e autore. Si è formato alla psicoanalisi a Parigi con Jacques-Alain Miller. Tra i più noti psicoanalisti in Italia, è membro analista dell’Associazione lacaniana italiana di psicoanalisi e direttore dell’IRPA (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata). È stato direttore scientifico nazionale dell'ABA (Associazione per lo studio e la ricerca dell'anoressia e della bulimia) dal 1994 al 2002. Ha insegnato nelle Università di Milano, Padova, Urbino e Losanna. Oggi insegna Psicopatologia del comportamento alimentare presso l’Università degli Studi di Pavia e Psicoanalisi e scienze umane presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona. Nel 2003 ha fondato Jonas: Centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi e nel 2007 ha ideato Palea: Seminario permanente di psicoanalisi e scienze sociali. Nel 2017 ha vinto il Premio Ernest Hemingway. Ha tenuto conferenze e seminari in diverse città d'Italia e d'Europa (Dublino, Ginevra, Valencia, Madrid, Parigi, Siviglia, Losanna, Granada). Da anni affianca alla pratica clinica la scrittura: oltre a collaborare regolarmente con Il Manifesto e La Repubblica, ha pubblicato numerosi saggi, fra cui Cosa resta del padre?, L’uomo senza inconscio, Il complesso di Telemaco, Non è più come prima, L'ora di lezione, Le mani della madre, Cosa resta del padre?, Contro il sacrificio, Il segreto del figlio, Mantieni il bacio, La luce delle stelle morte, Elogio dell'inconscio, La Legge del desiderio.