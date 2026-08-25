Varazze, voce e organo si incontrano tra sacro e teatro: concerto all’Oratorio di San Giuseppe

Primo e unico appuntamento nel savonese per il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, organizzato dall’Associazione Socio-Musico-Culturale Rapallo Musica ETS.

Lunedì 31 agosto alle 21 all’Oratorio di San Giuseppe di Varazze è in programma il recital vocale e strumentale con l’organista Alberto Barbetta, vincitore del Concorso Organistico Internazionale “Fiorella Benetti Brazzale” – Città di Vicenza 2025, e la soprano coreana Jimin Oh. Il concerto è coprodotto con la rassegna Varazze è Lirica

“Voce e organo: dialoghi tra sacro e teatro” propone un programma che esplora l’affascinante dialogo tra voce e organo, attraversando due secoli di storia musicale sacra. Le pagine per organo solo, da Provesi a Moretti fino a Padre Davide da Bergamo, offrono un itinerario sonoro che valorizza il carattere solenne e meditativo dello strumento.

Accanto a esse, il soprano dà voce a capolavori di intensa spiritualità, dall’esultante Exultate, jubilate di Mozart alla lirica purezza dell’Ave Maria di Saint-Saëns. Il percorso si apre poi a sensibilità più moderne con il Salmo 23 di Mary McDonald, espressione di fiducia e consolazione. Chiude il programma la dolce preghiera mariana di Francis Lopez, intrisa di semplice devozione melodica. Ne nasce un concerto che alterna introspezione e slancio, raccoglimento e luce. L’organo crea spazi sonori maestosi e intimi, mentre il soprano ne attraversa i colori con la parola cantata. Un viaggio musicale che unisce tradizione liturgica e bellezza senza tempo.