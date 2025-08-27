Allerta arancione sulla Val Bormida: a Cairo niente mercato settimanale del giovedì

Niente mercato settimanale per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, a Cairo Montenotte.

A seguito dell’allerta arancione per temporali emanata da Arpal, il sindaco ha disposto con ordinanza la sospensione della tradizionale fiera del giovedì per motivi di sicurezza pubblica.

La decisione rientra nelle misure previste dal Piano comunale di Protezione civile e si è resa necessaria per ridurre i rischi legati alla viabilità e alla circolazione delle persone nelle ore di maggiore instabilità meteo.

Secondo le previsioni, la perturbazione in arrivo dal nord Atlantico porterà piogge intense e persistenti soprattutto sul centro-ponente ligure. Per la Val Bormida, l’allerta scatterà alle 21 di oggi con livello giallo, passerà ad arancione dalle 00 alle 15 di domani, per poi tornare gialla fino alle 18.