Camion ribaltato in A10 a Celle, pannelli fonoassorbenti cadono dall'autostrada, altri sono pericolanti: chiuso un tratto di via Ferrari

Il ribaltamento del camion sull'A10 all'altezza di Celle Ligure ha causato la perdita di gasolio nella sottostante via Lavadore e la caduta di pannelli fonoassorbenti nella frazione dei Ferrari.
Portando la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco ad intervenire. In prima battuta i volontari della bocciofila hanno buttato della sabbia per evitare che il combustibile finisse nel torrente.
Sul posto è giunta una ditta per mitigare la criticità con ulteriore sabbia.
"A causa dell’incidente in autostrada che ha coinvolto un mezzo pesante, essendo caduti dei pannelli fonoassorbenti ed essendocene ancora alcuni pericolanti per motivi precauzionali viene chiusa via Ferrari nel tratto Chiesa di San Michele/oratorio. Per salire ai Ferrari passare dal Cimitero" spiega il Sindaco Marco Beltrame.
Previsto l'arrivo di Arpal.