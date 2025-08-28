 / Savona

Savona e il mondo della pallavolo in lutto per la scomparsa di Ettore Lamberto

Storico giocatore, allenatore e dirigente, fu presidente del comitato provinciale della Fipav di Savona

Lutto a Savona per la scomparsa di Ettore Lamberto all'età di 71 anni. Allenatore e dirigente nel mondo della pallavolo savonese ebbe anche un passato da giocatore sia nelle giovanili che nella prima squadra della 2A Albisola. 

Fu poi dirigente della Pallavolo Savonese e del Vbc Savona e dal 1995 al 2008 fu presidente del comitato provinciale della Fipav di Savona. Più di 40 anni quindi sempre nel volley della provincia di Savona.

Insignito nel 2007 della Stella d'argento del Coni per meriti sportivi, era il figlio di Sergio Lamberto, storico giocatore del Savona.

Fu il titolare dell'azienda 3G Porte di Savona.

Il funerale verrà celebrato oggi, giovedì 28 agosto alle 15.30 nel Duomo di Savona.

