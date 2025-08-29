Orsi nuovo amministratore di Albisola Servizi, sindaco Garbarini: "Un privilegio, scelto lui perché è la persona più adatta. Non siamo una casta"

"Lo ritengo un grande obiettivo raggiunto perché Orsi è una persona e un amministratore capace".

Spegne le polemiche della minoranza il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini dopo la nomina dell'ex sindaco albisolese dal 2009 al 2019 Franco Orsi nominato amministratore unico di Albisola Servizi.

"Sono felice che abbia presentato la domanda per amministrare Albisola Servizi, ed è un grande onore, la creammo insieme nel 2009 e vederlo condurre la società e un valore per lo sviluppo stesso - continua il primo cittadino albisolese -

Ringrazio l'amministratore uscente Luca Allemandi che ha tracciato un percorso. Ora ripartiamo con questo nuovo amministratore, è un grande privilegio".

L'opposizione ha attaccato la nomina dicendo che è "l’ennesima conferma che questa maggioranza vive solo di nomine spartite e poltrone riciclate" e che "il sindaco Garbarini, in palese difficoltà per le numerose lamentele dei cittadini su pulizia e decoro urbano, invece di assumersi le proprie responsabilità, ha deciso di chiedere “aiuto” proprio a chi ha già governato per dieci anni, con risultati che tutti ricordano".

"Uniti per Albisola" aveva poi puntato il dito sui "cantieri infiniti e incompiuti, alcuni dei quali ancora oggi irrisolti, come San Pietro e le ex aree industriali di via Casarino, la vecchia Stazione, Gavarry" moltiplicati, secondo loro, durante l'era Orsi.

"Questa nomina all'opposizione non piace perché pensano sempre al contrario della maggioranza. Nel loro comunicato c'erano inesattezze sulle responsabilità amministrative della maggioranza dal 2009, in quanto non sono responsabilità dirette. Che non vadano a cercarle né nella mia amministrazione né in quella di Orsi, ma erano accordi presi molti prima durante le passate amministrazioni. Ho rispedito al mittente quella loro comunicazione. Non siamo una casta, ho aperto al bando e ci sono stati due partecipanti e poi ho scelto Orsi perché ritengo che sia la persona più adatta. Per guidare la società bisogna conoscere il territorio, le peculiarità, le difficoltà e le esigenze".

La società in house del comune di Albisola Superiore sarà quindi gestita da Orsi fino alla fine del mandato dell'amministrazione Garbarini nel giugno del 2029.

Orsi che si era dimesso a luglio da consigliere comunale del comune di Sassello ad un mese dalle elezioni, torna quindi nel comune dove è stato primo cittadino per un decennio ma con un ruolo nella società partecipata.

L'incarico del precedente amministratore unico Luca Allemandi era scaduto lo scorso 15 agosto.

In attesa che venga nominato il nuovo direttore tecnico Orsi ricoprirà in via transitoria anche quel ruolo. L'ex senatore dal 2008 al 2013 e vicepresidente regionale dal 2000 al 2005, dal marzo del 2025 è inoltre membro del consiglio di amministrazione delle Acque Pubbliche Savonesi rappresentando la Servizi Ambientali di Borghetto Santo Spirito e Loano.

Per l’incarico il compenso annuo sarà quello previsto dalla normativa vigente (massimo 11.615 euro).